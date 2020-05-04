«Боже, какой красивый!»: в Сети обсуждают изменившегося евнуха из «Великолепного века»

Турецко-иранский актер Селим Байрактар, ставший необычайно популярным после роли евнуха в сериале «Великолепный век», заставил вспомнить о себе отечественную публику. После выхода многосерийного фильма артист заметно возмужал и стал настоящей звездой Instagram. В его аккаунте наряду с комментариями на турецком языке можно увидеть немало приятных русских слов.

«Боже, какой красивый!», «Ого! Не узнаю Сюмбюль-агу!», «Какой мужчина, мне б такого!», «Мой самый любимый артист, обожаю», «В этих глазах утонуть можно», — пишут комментаторы в личном блоге артиста.

Повод для восторга действительно есть – вместо привычного евнуха со странной женственной походкой и гладко выбритым лицом, отечественная публика неожиданно увидела брутального красавца с бородой и горой мышц.

Свою роль в сериале о султане Сулеймане актер расценивает как большую удачу. И признается, что никогда не стеснялся ее, ведь именно после нее он стал настоящей звездой Турции, а потом и России.

Кстати, у нас на Родине он бывал несколько раз и даже выучил несколько русских слов к радости своих поклонников. Селима приглашали в прошлом году на международный кинофестиваль в Уфу. И ранее он побывал в Казани на экономическом саммите «Россия – Исламский мир». Будучи в Башкирии он, кстати, заявил, что его сердце свободно.