«Я смеюсь, катаясь лежа, цирковой ты наш заступник»: Шнуров вновь посмеялся над Пригожиным

Сергей Шнуров выложил в своем личном аккаунте в Instagram новый пост в форме стихов, в котором поэт современности ответил на критику Иосифа Пригожина. Напомним, весь конфликт начался с того, что музыкальный продюсер рассказал о том, как тяжело российским артистам зарабатывать деньги в условиях эпидемии коронавируса.

Шнуров не мог пройти мимо подобного поста и высказал все, что думает по этому поводу. Иронизируя, он спросил у Пригожина, не начал ли тот уже бедствовать вместе со своей супругой Валерией и «готовить кашу из ботвы», намекая на то, что в России есть множество людей, которым живется гораздо хуже, чем звездам шоу-бизнеса.

Конфликт только разгорался, Пригожин записал видеоролик, в котором объяснил, что изначально говорил не о себе и Валерии, а о музыкантах, которые умеют лишь создавать музыку, но при этом не лучшие бизнесмены. Шнурова это не успокоило и музыкант опубликовал новый пост.

Музыкант сравнил продюсера с матерью Терезой и Ганди, назвал его заступником всего мира. По словам Шнурова, он буквально хохотал читая о том, как Пригожин защищает молодых артистов.

«Я смеюсь, катаясь лежа, цирковой ты наш заступник. Представитель молодежи, ей бы ближе был Укупник», — заявил артист.

Иосиф Пригожин не спешит отвечать на эту колкость, хотя конфликт может затянуться очень надолго.