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Звездный гость

Звезда шоу Netflix «Дом с террасой» была найдена мертвой

На момент смерти Хане Кимуре было 22 года.

Звезда шоу Netflix «Дом с террасой» была найдена мертвой
Хана Кимура. Фото: globallookpress

В минувшую пятницу, 22 мая, стало известно о смерти Ханы Кимуры, актрисы из популярного шоу Netflix «Дом с террасой». Как сообщает издание Variety, причина смерти пока остается загадкой, однако в последнем посте девушки в Instagram она написала «До свидания». На момент смерти Кимуре было 22 года.

Как заметили многие поклонники актрисы, в последнее время они замечали некую тревожность в ее постах, некоторые из которых говорили о том, что она больше не хочет быть человеком, что бы это не значило. По мнению экспертов, Хана подвергалась кибербулингу, то есть ее травили пользователи Интернета.

Кимура также была профессиональной рестлершей. Студия Netflix  решила отложить выход новых серий шоу «Дом с террасой: Токио» после получения информации о смерти актрисы.

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