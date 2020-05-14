Дочь Дженнифер Лопес написала книгу в 12 лет

Пока мама поет и танцует, дочь пишет книги. У 12-летней наследницы Дженнифер Лопес в этом году состоится первая публикация. Юная Эмма поделилась с читателями молитвами, которые придают ей сил. Трогательное произведение получило название «Господи, помоги мне». Книга выйдет на английском и испанском языках 29 сентября, но уже сейчас можно сделать ее предзаказ.

«Эта книга предложит семьям способ обрести мир и силу повседневной веры», — написала Лопес в Instagram после того, как похвалила свою талантливую дочь.

Юная писательница призналась, что ей не нужны деньги с продажи данного произведения — она отдаст вырученные средства на кампанию по спасению ленивцев. В школе девочка узнала, что этим животным грозит вымирание, и стала молиться за них. А потом она села писать книгу о своих молитвах, и теперь ее обращения к Богу могут реально помочь вымирающим обитателям джунглей.

Напомним, что у Дженнифер Лопес двое детей — двойняшки Максимиллиан и Эмма, которых женщина родила в браке с певцом Марком Энтони. После их расставания в 2011 году у певицы был еще ряд романов. Сейчас 50-летняя артистка встречается с бейсболистом Алексом Родригесом, год назад он сделал ей предложение, и теперь поклонники звезды ждут ее новой свадьбы.