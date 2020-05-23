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В маске и перчатках: супруга Петросяна запечатлелась в пальто-халате и средствах защиты

Татьяна Брухунова отправилась за покупками.

В маске и перчатках: супруга Петросяна запечатлелась в пальто-халате и средствах защиты
Татьяна Брухунова/Фото: https://www.instagram.com/p/B_PE9ctHcOa

Молодая супруга Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова с удовольствием делится с подписчиками в своем Instagram самым разным контентом. Рецепты и отзывы, обзоры на косметику и покупки в интернет-магазинах, размышления и беседы на актуальные темы, фотографии аутфитов – Брухунова активно ведет микроблог и может составить конкуренцию многим известным блогерам. А число подписчиков ее аккаунта стабильно растет.

Татьяна Брухунова. Фото: Инстаграм
Татьяна Брухунова. Фото: Инстаграм

В очередной раз молодая модница решила показать, какой наряд выбрала для выхода в свет.  свой образ, в котором сходила за покупками. Девушка запечатлелась в лифте в модном пальто-халате глубокого синего цвета и без головного убора. Не забыла Брухунова и про средства индивидуальной защиты. Поскольку она сообщила, что отправилась за покупками в аптеку, девушка надела перчатки и маску.

А накануне аутфит Брухуновой выглядел так: модный тренд Burberry из коллаборации 2018 года бренда с модельером Гошей Рубчинским, шляпа-котелок и белые кеды. Неизменным атрибутом образа стали солнцезащитные очки, в этот раз в черной оправе.

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Брухунова стильмода и стильТатьяна Брухунова
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