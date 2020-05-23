«Сны сбываются»: Снигирь рассказала о своем отношении к ночным грезам

Звезда сериала «Кровавая барыня» опубликовала в своем Instagram интересный пост. Юлия Снигирь предложила своим подписчикам обратить внимание на то, как они просыпаются по утрам. По мнению звезды мы тесно связанны со снами, которые видим ночью и многое из того, что мы видим сбывается в жизни.

«Просыпаться нужно медленно и аккуратно — тогда у вас есть возможность оставаться на связи со своими снами и анализировать их. Если Вы быстро включаетесь в новый день, ваша память стирает ту информацию», — предположила Юлия. View this post on Instagram A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on May 23, 2020 at 12:42am PDT

Актриса поделилась случаями, когда люди, которых она видила во сне, часто звонили ей сразу же после пробуждения.

«Или, например, снится кошмар про кого-то (ну или, наоборот, что-то хорошее) — а на следующий день этого человека встречаешь. Сны у меня часто сбываются», — рассказала Юлия. больше по теме Юлия Снигирь поделилась рецептом салата голливудских звезд Актриса приготовила одно из любимых блюд Натали Портман.

При этом она отметила, что никогда не смотрит в сонники. По мнению актрисы в них нет правды, и они противоречат друг другу. Актриса попросила подписчиков поделиться своими случаями вещих снов. Считают ли они, что они сняться не просто так.