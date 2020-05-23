«Дивное время»: Варнава устала сидеть на карантине

В своем Instagram Екатерина Варнава опубликовала пост, в котором пожаловалась на ограничения связанные с карантином. Известная телеведущая высказала мнение, что в новостях вся информация подается слишком размыто и вселяет лишь надежды на улучшение ситуации, но по факту все остается по-прежнему.
«Пока только и говорят об этапах ограничений, которые будут снимать постепенно… переводя на русский «как бы планируют, но как бы пока нет, но да, но возьмите пропуск», — написала Екатерина.
Варнава предложила подписчикам, которых у нее уже более семи миллионов, поговорить на эту тему и поделиться сведениями с других городов России.
«Я привыкла многие волнующие вопросы обсуждать с вами. Ставим ставки, когда «О дивное время» закончится», — предложила звезда.
Варнава посетовала на то, что в Москве послабления хоть и появились, но есть много нюансов не позволяющих жить по-прежнему. Подписчики, к слову, поддержали своего кумира и рассказали, как обстоят дела в регионах.
«В Ставропольском крае ввели послабления, половину людей выпустили на работу, организации многие открыли», «В Ростове садики не работают, зато все остальное работает. Сижу в отпуске за свой счет с детками, и становлюсь бьюти-блоггером», «В Новосибирске не знают, что такое самоизоляция. У нас люди гуляют, загорают… Жизнь бьет ключом, но маски носим», — поделились пользователи сети.