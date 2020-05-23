«Дивное время»: Варнава устала сидеть на карантине

Звезда Comedy Woman рассказала подписчикам в Instagram, что перестала следить за новостями и обреченно ждет того времени, когда снимут самоизоляцию.

В своем Instagram Екатерина Варнава опубликовала пост, в котором пожаловалась на ограничения связанные с карантином. Известная телеведущая высказала мнение, что в новостях вся информация подается слишком размыто и вселяет лишь надежды на улучшение ситуации, но по факту все остается по-прежнему.

«Пока только и говорят об этапах ограничений, которые будут снимать постепенно… переводя на русский «как бы планируют, но как бы пока нет, но да, но возьмите пропуск», — написала Екатерина.

Варнава предложила подписчикам, которых у нее уже более семи миллионов, поговорить на эту тему и поделиться сведениями с других городов России.

«Я привыкла многие волнующие вопросы обсуждать с вами. Ставим ставки, когда «О дивное время» закончится», — предложила звезда. больше по теме «Это не момент измены»: Варнава призналась, что рассталась с гражданским мужем Екатерина утверждает, что сохранила с Константином Мякиньковым хорошие отношения.

Варнава посетовала на то, что в Москве послабления хоть и появились, но есть много нюансов не позволяющих жить по-прежнему. Подписчики, к слову, поддержали своего кумира и рассказали, как обстоят дела в регионах.