«Собирали бутылки и бычки»: Милявская рассказала, как прошли ее первые годы в Москве

Известная певица Лолита Милявская сейчас является настоящей звездой. Но все то, чего она к сегодняшнему дню достигла, далось ей не сразу и не так легко, как может показаться на первый взгляд. Артистка родом из Украины, и решилась она на переезд в столицу вслед за первым мужем, Александром Цекало. Но Москва в 80-е годы не сразу покорилась молодым провинциалам.

Милявская и Цекало переехали без денег и каких-то связей. И первое время им пришлось невероятно тяжело. Лолита рассказала порталу Moskvichmag.ru, что им довелось пережить:

«Это был тяжелый период, когда мы собирали бутылки и бычки у лифта, потому что не хватило денег на сигареты, тогда я еще курила. Меня учили обжигать фильтр от сигарет на свечке, в результате я заработала стоматит», — приводит слова певицы сайт.

Скитания по ночлежкам привели Милявскую к мысли о собственной крыше над головой — это был единственный выход нормально жить и спать. И ей удалось приобрести комнату в коммуналке в доме 1902 года на Лялина, с грызунами и без горячей воды.

Звезда вспоминает, как они были счастливы взятому напрокат черно-белому телевизору. Причем нищета, в которой жили супруги, не смущала их. «С Москвой воевать бесполезно: ты сам доказываешь, нужен ты ей или нет», — считает Милявская.

Сегодня звезда живет на Таганке, в новостройке с охраняемыми подъездами и подземными парковками. И любит вспоминать свою первую квартирку на Лялина.