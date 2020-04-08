«Как похудела! Выглядишь просто шик»: Милявская пришла к Урганту в облегающем комбинезоне

На личной страничке в Instagram 56-летняя Лолита Милявская поделилась свежим видеороликом. Как выяснилось, украинская исполнительница побывала на съемочной площадке программы Ивана Урганта. В микроблоге певица опубликовала закулисные кадры с шоу «Вечерний Ургант». В Останкино артистка появилась в облегающем телесном комбинезоне с переливающимися блестками.

«В гостях у Ивана применила костюмчик для Крокуса! Вдруг в октябре не понадобится, есть хочется! По-моему, я крутая тетка», — не без юмора подметила певица, намекнув на то, что за время домашней изоляции она «рискует» прибавить в весе.

Одной из первых свежий видеоролик украинской исполнительницы оценила супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия. Артистка похвалила Милявскую, подметив, что экс-возлюбленная Дмитрия Иванова значительно потеряла в весе.

«Как ты похудела! Выглядишь просто шик», — добавила певица.

С мнением Валерии солидарны и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Так, Лолита заслужила похвалу экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера.