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«Отвлекающий маневр»: Сябитова посоветовала парам использовать «стоп-слово» на самоизоляции

Сваха из «Давай поженимся» уверена: подобный атрибут отношений способен спасти не один брак.

«Отвлекающий маневр»: Сябитова посоветовала парам использовать «стоп-слово» на самоизоляции
Роза Сябитова/Фото: https://www.instagram.com/p/B-gyQBTp6cY/

Ведущая проекта «Давай поженимся» Роза Сябитова посоветовала парам использовать «стоп-слово» во время самоизоляции. Так, ранее в прессе обсуждался факт повышения количества разводов в стране: социологи уверены, что постоянное нахождение в четырех стенах значительно усложняет понимание между супругами, что неизбежно ведет к расторжению отношений. Наглядно этот факт можно отследить и по некоторым знаменитостям: на грани разрыва сейчас находятся Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, поговаривали и о расставании Самойловой и Джигана.

Сваха Сябитова поделилась уникальным способом, который поможет остановить ссору. Роза уверена: одному из партнеров достаточно произнести «стоп-слово», чтобы конфликт прекратился. Своеобразный пароль должен быть веселым, чтобы снизить градус накала. Сама Сябитова выбрала существительное «котлета».

«Во-первых, это смешно, во-вторых, уводит в сторону, это отвлекающий маневр. Мы разворачивались и уходили по разным углам», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».

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