Роза Сябитова дала совет, как заставить мужчину воспринимать женщину всерьез

Сваха подчеркнула, что сексуальность у девушек бывает разная.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова продолжает делиться в Instagram секретами построения крепких семейных отношений. В новом посте соведущая «Давай поженимся!» порассуждала о том, что мужчины делят женщин на тех, с кем все серьезно, и «для приятного времяпровождения». По мнению телезвезды, вторые отличаются от первых тем, что изо всех сил стараются быть сексуальными.

«Женщина, которая просто живет и остается сама собой, гораздо более сексуальна. Именно к таким мужчины относятся серьезно», — поделилась опытом Сябитова.

Исходя из этого, ведущая посоветовала девушкам, которые находятся в поиске жениха или уже нашли его, не отказываться от своих друзей и привычек, не ломать собственную карьеру, не жертвовать время на попытки удержать мужчину. В конце концов потерянное самоуважение принесет гораздо больше боли, чем рухнувшие отношения.

Свои высказывания Сябитова резюмировала женской мудростью, которую бабушки передают молодым девицам: «Если вы не боитесь потерять мужчину, мужчина будет бояться потерять вас».

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