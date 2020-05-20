«Глупость, тупость и бездарность»: Тарасова дала оценку сиквелу фильма «Лед»

Картина о фигуристах, по мнению прославленного тренера, не соответствует реалиям настоящего спорта.

Показы долгожданного продолжения фильма с участием актеров Александра Петрова и Аглаи Тарасовой «Лед-2» давно завершились, но обсуждать его до сих пор не перестают. Причем на самом высоком уровне. Заслуженный тренер страны по фигурному катанию Татьяна Тарасова, например, убеждена, что и первый, и второй фильмы не заслуживают того внимания, которое получили в стране.

Прославленная наставница считает сюжет обеих картин примитивным и не соответствующим реалиями спортивного мира. Поэтому «Лед-2», например, досмотреть она не смогла – для нее он оказался скучным.

«Не думаю, что Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего. Это же художественный вымысел, а значит, должна быть художественная ценность. А там только глупость, тупость и бездарность», — приводит слова Тарасовой портал StarHit.

Успех двух частей истории о фигуристах Тарасова объяснила легко: этот вид спорта в последнее время невероятно популярен благодаря достижениям российских спортсменов на льду. Поэтому кинематограф эту тему и эксплуатирует.