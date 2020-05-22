«Сочно, ярко и уже по-летнему»: Рудковская украсила свой стол полевыми цветами

Яна Рудковская – неутомимая выдумщица. В период самоизоляции она фонтанирует креативными идеями в Instagram – снимает забавные видео, в которые вовлекла всю семью, придумывает конкурсы, а также продолжает впечатлять подписчиков своими роскошными завтраками.

Каких только идей не было реализовано на столе Рудковской: разные цветовые оттенки, стили и антикварное столовое серебро изысканно смотрелись в любом прочтении. На этот раз Рудковская организовала совсем летний вариант сервировки, дополнив утренний стол ярким букетом цветов.

«Вот такой у меня сегодня милый завтрак с полевыми цветами. Кто спрашивал, отвечаю, что я сервирую свои завтраки на карантине всегда сама», — показала Рудковская стол.

Лаконичный и продуманный до мелочей завтрак впечатлил многих поклонников Рудковской. Многие поспешили отметить, что каждая идея светской львицы превосходна.

«Букет — бомба!», «Я обожаю ваши завтраки, вы просто для меня вдохновение», «Яна, у Вас изысканно, как всегда», «Роскошно», «Солнечно, воздушно , нежно, красиво», «Красота, сколько идей завтраков в разных цветовых гаммах», «Сочно, ярко и уже по-летнему», — заметили некоторые.