«Милота и нежность!»: Рудковская отказалась от роскоши и шика в пользу простого завтрака

Знаменитый музыкальный продюсер Яна Рудковская не смогла пропустить традиционную рубрику «Завтраки» в своем Instagram. Светская львица регулярно делится снимками своего утреннего стола, и этот день не стал исключением. Только на сей раз звезда Рунета не стала усердствовать над идеями и представила своим подписчикам достаточно неброскую идею сервировки:

«Доброе утро с #рубрикамоизавтраки. Сегодня совсем простая композиция и очень полезный завтрак» — подписала под фотографиями Рудковская.

В отличие от предыдущих дней, где у продюсера на столе фигурировали роскошные люксовые детали в средиземноморском стиле, тонов antique rose или обильного плодоовощного украшения, на сегодняшнем завтраке все оказалось прозаично. Букет пионов, розовый йогурт, свежая клубника – просто, но со вкусом. Подписчики оценили идею:

«Очень нежно и полезно», «Какая милота и нежность!», «Какая крутая салфеточка в виде цветочка, класс», «Красота в простоте», «Все равно красиво», «Чем проще в оформлении, тем кайфовее», «Самый красивый, очень нежный! Чем проще, тем лучше!» — подметили многие в комментариях.

Рудковская славится в Сети не только интересными фото своих завтраков, но и вайнами, которые снимает всей семьей. Вместе с супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей они ежедневно радуют поклонников новыми смешными видео.