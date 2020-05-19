«Жду сына, мамочку»: Кудрявцева показала праздничный стол с камчатским крабом и мидиями

Лера Кудрявцева 19 мая отмечает свой день рождения. Телеведущая с самого утра стала получать поздравления. Самые теплые слова она услышала от мужа Игоря Макарова. Также блондинка поделилась снимками, на которых запечатлена во время беременности дочкой. Почти два года назад она стала мамой во второй раз, подарив супругу девочку Марию. Для звезды, по ее же признанию, это стало одним из главных достижений в жизни.

А вечером Лера собрала близких за праздничным столом. Она решила сама не готовить, а заказать еду из ресторана. На столе вмиг появилось множество блюд, включая камчатского краба. «Угорь, ежи, тунец, том-ям, сицилийские мидии, осьминог на гриле! Все очень вкусно, щас будем ужинать», — похвасталась телеведущая.

«Сейчас появилось две минутки свободного времени. Невероятно приятные хлопоты, но тем ни менее, все-таки хлопоты. накрыла стол, жду сына, мамочку, муж мой здесь», — пояснила она. «Я пока сейчас с семьей, потом буду всем отвечать», — добавила Кудрявцева.

Именинница ходила дома сначала в ярком джемпере, а потом накинула плюшевую туники. Рядом с ней находился Макаров, который помогал ей все украсить к приходу гостей. Так как телеведущая находится в самоизоляции, друзья передали ей подарки через курьера. Она получила роскошные цветы, а также корзину фруктов. Самыми ценными оказались картины, которые подарили ей братья Сафоновы Лука и Никас.

Напомним, что Кудрявцева вместе с мамой в марте отдыхала в Дубае. А вот со старшим сыном Жаном она видится редко. У молодого человека есть сын Лев. Примечательно, что внук старше дочки Кудрявцевой всего на несколько месяцев.