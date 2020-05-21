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Звездный гость

Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Арианы Гранде и Бейонсе

По словам звезды, в современных композициях слишком много слов про секс и измены.

Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Арианы Гранде и Бейонсе
Лана Дель Рей. Фото: globallookpress

Певица Лана Дель Рей обрушилась с критикой на своих коллег по цеху. Звезда раскритиковала Ариану Гранде, Бейонсе и других поп-исполнительниц за тексты их песен, в которых главными идеями в последнее время стали лишь секс и измены.

По словам артистки, возможно теперь, после того как упомянутые выше звезды получили свои награды за тексты сомнительного содержания, возможно самой Лане дадут возможность вернуться к музыкальным композициям про самореализацию и влюбленность.

Все дело в том, что многие звезды западного музыкального Олимпа часто обвиняли Дель Рей в том, что в своих песнях та восхваляет насилие, в то время как Лана считает, что она просто поет о реальном положении дел. Речь идет в частности об эмоциональном насилии, заметила певица.

Не все подписчики звезды оценили пост своего кумира, многие отметили, что защищая свое творчество Лана не вполне оправданно решила напасть на своих коллег.

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