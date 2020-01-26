ЗВЕЗДЫ

Лана Дель Рей вывела в свет бойфренда-полицейского

Ее избранник работает в полиции и консультирует американские ТВ-шоу.

Лана Дель Рей вывела в свет бойфренда-полицейского
Лана Дель Рей. Фото: globallookpress

Всемирно известная певица Лана Дель Рей решила перестать прятаться и вывела своего бойфренда на свет, чтобы прекратить слухи среди поклонников и журналистов. Звезда пришла на концерт Клайва Дэвиса в сопровождении брутального и седовласого Шона Ларкина, который по своей первой профессии полицейский, а сейчас является звездой реалити-шоу.

Впервые о новом романе певицы фанаты узнали еще в ноябре прошлого года, тогда папарацци впервые удалось заснять сладкую парочку. По словам Ланы, профессия ее возлюбленного совсем ее не пугает, ведь он профессионал своего дела и на него всегда можно положиться. Напомним, Шон Ларкин работает в качестве консультанта и аналитика американских шоу, посвященных полицейским расследованиям и спасению жизней граждан. Избранник Ланы зачастую выступает в роли храброго полицейского, впрочем, играть ему не приходится, ведь в реальной жизни он действительно полицейский.

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Лана Дель Рей вывела в свет бойфренда-полицейского
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