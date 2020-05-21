«Мечты сбываются!»: Орбакайте поздравила старшего сына с днем рождения

Оба сына Кристины Орбакайте – Дени Байсаров и Никита Пресняков – родились в мае. Сначала день рождения отпраздновал младший – 22 года Дени исполнилось 10 мая. А сегодня, 21 мая, свое 29-летие отмечает наследник Преснякова.

Орбакайте обратилась к своему первенцу в Instagram. Дочь Пугачевой опубликовала совместное фото с талантливым отпрыском – снимок со дня премьеры рок-мюзикла «Чайка», в котором участвовал сын.

«Я устремляю все свои материнские флюиды на твои творческие успехи и достижения! Дерзай, сочиняй, люби! Мечты сбываются!» — обратилась Орбакайте к сыну.

Никита Пресняков пошел по стопам своих звездных родственников. Сейчас он является солистом группы Multiverse и пишет музыку в стиле альтернативный металл. Накануне своего дня рождения певец представил новый трек, который оценили многие фанаты музыканта, а также его легендарная бабушка – Алла Пугачева опубликовала клип и призналась: «Зацепило».

Никита Пресняков женат на 23-летней модели Алене Красновой, и супруги проводят самоизоляцию вместе на бывшей даче Примадонны в Истре.