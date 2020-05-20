«Мы оба женаты на примадоннах»: Эйвазов задал личный вопрос Галкину о любви к Пугачевой

Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко живут в Вене. У оперной дивы подрастает сын Тьяго. Уже скоро исполнится месяц, как супруги соблюдают карантин. Тенор решил скоротать время и пообщался онлайн с Максимом Галкиным. Они обсудили насущные дела, коснулись творчества, но также затронули и личные темы.

«У нас с тобой есть нечто общее. Мы оба женаты на примадоннах. И, конечно, любовь такой женщины, как Алла Борисовна, как Анечка! Это, естественно, не просто женщины, не просто артистки, а величайшие артистки. Скажи, пожалуйста, любовь Примадонны — это дар или, как Алла Борисовна поет, дело не в возрасте, что возраст благословение? Что для тебя любовь такого человека?» — поинтересовался Юсиф.

«Я разделяю это! То есть есть любовь замечательного, потрясающего человека, который рядом с собой, и эта вроде избитая цитата Льва Николаевича Толстого: «Все счастливые семьи счастливы одинаково». Тут я ничего нового не скажу. Для любого человека, который влюблен в прекрасную женщину, и его любят в ответ. И есть нечто другое, великое на сцене. Ты живешь с человеком и иногда даже забываешь об этом, а потом вспоминаешь: «Боже, это какой великий человек рядом тут ходит, мне суп сегодня сварил». Конечно, это разное. Я бы никогда не смог прожить с Аллой и месяца, если бы я был влюблен во что-то недосягаемое, великое», — ответил Галкин.