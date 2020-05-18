«Роскошные ноги»: 48-летняя Нетребко в мини-платье и серебристых мюлях сводила сына в зоопарк

Анна Нетребко не подозревала, что этой весной больше месяца проведет в самоизоляции. Иногда она покидала свою квартиру в Вене, чтобы погулять на природе. А недавно карантин в Австрии был снят. По словам самой артистки, как ни парадоксально, теперь ей и ее родным не хочется покидать дом. Тем ни менее на днях оперная дива насладилась видами на замок Кройценштайн, а теперь сводила своего сына Тьяго в австрийский зоопарк.

Погода в Вене выдалась очень теплая — 24 градуса, поэтому Нетребко открыла сезон коротких платьев. Она отправилась на прогулку в мини-платье в горох. Наряд она дополнила серебристыми мюлями и шляпой в тон с широкими полями. Яркая помада и очки с крупной оправой завершили ее весенний look. Наряд подчеркнул стройные ноги оперной дивы.

«Пора надеть короткое летнее платье», — заявила звезда.

В зоопарке Нетребко увидела жирафа, бегемота и даже панду. Остался под впечатлением и ее наследник.

Некоторые поклонники восхитились и нарядом, и фигурой певицы. Другие позавидовали тому, что она уже может свободно гулять и даже выгуливать свои платья.

«С такими шикарными ногами!», «Какая красотка!», «Обалденная девчонка!», «Любимый классический «горох»! Даже очень вам подходит это платье!«, «Прям девочка-девочка! Классно», «Роскошные ноги», — прокомментировали пост подписчики.