«Я не отжала ни у кого и не украла»: Рудковская высказалась о своей жизни и большом заработке

Ксения Собчак ведет свое шоу «Острожно, Собчак!», но теперь девушка решила попробовать новый формат проекта. Она приглашает в студию героя и оппонента. Весь эфир они обсуждают и отвечают на вопросы друг друга, а также защитников и секундантов. Первой гостьей Ксении стала светская львица Яна Рудковская, а против нее выступила Арина Холина — известный блогер.

Холина заявила, что не понимает, зачем выставлять свою жизнь напоказ, кичиться богатством.

«От твоего публичного имиджа есть ощущение, что ты всем очень хочешь доказать, что ты богата, что ты успешна в бизнесе, но главное — что у тебя есть деньги, на которые ты купила все эти Chanel, Dior, а еще тебе подарили Chanel и Dior, дома у тебя антиквариат и кровать Романовых, у тебя стоят букеты цветов и ты вся такая светская львица. Но я не понимаю такого посыла в современном мире», — высказалась Арина.

Рудковская смогла за себя постоять. Она с легкостью ответила героине.

«Я не хочу нравиться всем, я не сумка Chanel и не 100-долларовая купюра. Действительно, кому-то я нравлюсь, а кому-то нет. Хуже было бы, если бы обо мне вообще не говорили… Я не отжала ни у кого и не украла. Все деньги, которые есть в нашей семье, они заработаны честным трудом. Я создаю неплохие шоу, о них пишут и говорят. Я собрала 23 «Олимпийских» — это мой рекорд», — пояснила блондинка.

По мнению Яны, блогеры живут тем, что хейтят и подсматривают за другими, а она сосредоточена на бизнесе.

«Я куда хочу, туда деньги и трачу», — подчеркнула продюсер.

Она напомнила, что каждый год дарит 20 тысяч билетов детским домам, малоимущим семьям, а также занимается благотворительностью. Рудковская рассказала, что только фонду Натальи Водяновой принесла за много лет пять миллионов долларов.

«Эти деньги зарабатываются тяжелым трудом. И мы считаем, что куда хотим, туда их и тратим. Хотим раздаем, а хотим делаем красивый дом», — добавила она.

Жена Евгения Плющенко также отметила, что получает удовольствие от того, что зарабатывает деньги и «классно» их тратит.