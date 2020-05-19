«Милый зайка»: Собчак прогулялась с сыном, нарядив его в забавную шапочку

Ксения Собчак, как и Дмитрий Маликов, стала понемногу смягчать свой режим самоизоляции. Ведущая изначально не прекращала работу и участвовала в разных телевизионных и интернет-проектах, но на публике не светилась.

Однако недавно светская львица отметилась на вечеринке со звездами российского шоу-бизнеса. А теперь засветилась на прогулке с трехлетним сыном. Судя по кадрам, появившимся в Сети, девушка прошлась с трехлетним сыном по поселку, где у ее семьи есть загородный дом, а также в близлежащем лесу и по прибрежной зоне реки.

Масок на Платоне и Ксении не оказалось. А вот о тепле своего отпрыска Собчак позаботилась, надев на него пуховик актуального цвета «мокрый велосипед», вязаные перчатки, непромокаемые брюки, дутые сапожки и смешную шапочку с ушками.