Пополнение в семье?: певица Валерия поделилась интригующим видео с двойней

В своем Instagram известная певица Валерия в последнее время делится в основном спортивным контентом. Звезда регулярно тренируется дома и демонстрирует свои успехи в микроблоге. Но на этот раз Валерия заинтриговала поклонников не на шутку. Она опубликовала милое видео с двумя милейшими щеночками породы мальтипу.

«Любовь с первого взгляда. Сколько же эти пушистые комочки приносят радости!!!» — подписала Валерия под видео, на котором трепетно обнимает малышей.

Интрига заключается в том, что певица не сообщила, чьи это малыши. Многие поклонники поспешили уточнить: неужели Валерия решила обзавестись милыми питомцами? Звезда пока никак не комментирует это видео, но, судя по эмоциям, которыми поделилась артистка в ролике, ее можно поздравлять с пополнением.

«Это теперь Ваше счастье?!», «Вы завели этих двоих песелей?», «Лерочка, эти Прелестники у Вас живут? Какие пушистики душевные», «Валерия, это чье такое чудо???», «Какая прелесть!!!», «Просмотрела несколько раз, аж до ушей улыбка…. », «Детки хвостатые», — отметили в комментариях люди.