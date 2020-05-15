Младший сын Валерии ослушался мать и без приглашения появился на ее дне рождения

Как отметила исполнительница, Арсений ее не предупредил и приехал в период карантина.

Певица Валерия вспомнила, как проходил ее день рождения. Напомним, что 17 апреля исполнительнице исполнилось 52 года. По ее словам, они весь день были дома с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным.

«К нам в гости без приглашения, я всем детям это запретила, приехал младший сын Арсений со своей девушкой. Ну, думаю, ладно. Путь хоть один ребенок приехал поздравить. Я была так счастлива!» Валерия

Как отметила Валерия, ее дети соблюдали режим самоизоляции. Даже до магазинов больше месяца не ходили. Предпочитали пользоваться доставкой продуктов.

Певица вспомнила, что на день рождения ей подарили огромное количество цветов. В квартиру они при этом с Пригожиным никого не пускали. Супругу пришлось много раз за день выходить на улицу за подарками, которые доставляли курьеры. Кроме того, по словам исполнительницы, ее телефон не замолкал весь день. Звонили коллеги и друзья. У всех появилось больше свободного времени на общение, сообщает «АиФ».