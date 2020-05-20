«Парнишка — вылитый Никита Сергеевич!»: 16-летний сын Высоцкой напомнил молодого Михалкова

В браке с режиссером Андреем Кончаловским — 46-летняя Юлия Высоцкая обзавелась двумя детьми. Дочка телеведущей Мария на четыре года старше своего братика. Напомним, что еще семь лет назад девочка вместе с отцом попала в крупное ДТП во Франции. Наследница актрисы получила серьезные травмы, на фоне которых медики приняли решение ввести ее в состояние медикаментозной комы. Юлия крайне редко говорит о том, как сейчас обстоят дела с лечением и реабилитацией Маши.
На днях в Instagram супруга Андрея Кончаловского поделилась редким снимком сына-подростка. Поклонники телеведущей не оставили без внимания свежее фото 16-летнего Пети, уточнив, что юноша как две капли воды похож на родного дядю. Так, фанаты актрисы нашли внешнее сходство между ее сыном и Никитой Михалковым в молодости.
«Молодой Никита! Порода», «Сын похож на Никиту Сергеевича!!», «Чувствуется стать! Как две капли похож на Михалкова в молодости. Вот что значит генетика», «Ну, так Андрей и Никита же братья родные!! Чего вы хотите-то?!», «Парнишка — вылитый Никита Сергеевич», «Удивительно гены работают у Никиты Михалкова два сына и ни один из них не похож на отца, а племянник его копия», «Петр так похож на Никиту Сергеевича», «Петя копия Михалкова», — такие комментарии появились под свежим фото сына Юлии Высоцкой.