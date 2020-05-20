«Парнишка — вылитый Никита Сергеевич!»: 16-летний сын Высоцкой напомнил молодого Михалкова

Поклонники телеведущей пришли к мнению, что Петя Кончаловский как две капли воды похож на своего родного дядю.

В браке с режиссером Андреем Кончаловским — 46-летняя Юлия Высоцкая обзавелась двумя детьми. Дочка телеведущей Мария на четыре года старше своего братика. Напомним, что еще семь лет назад девочка вместе с отцом попала в крупное ДТП во Франции. Наследница актрисы получила серьезные травмы, на фоне которых медики приняли решение ввести ее в состояние медикаментозной комы. Юлия крайне редко говорит о том, как сейчас обстоят дела с лечением и реабилитацией Маши.

На днях в Instagram супруга Андрея Кончаловского поделилась редким снимком сына-подростка. Поклонники телеведущей не оставили без внимания свежее фото 16-летнего Пети, уточнив, что юноша как две капли воды похож на родного дядю. Так, фанаты актрисы нашли внешнее сходство между ее сыном и Никитой Михалковым в молодости.