«Буду носить ботинки, пока не «убью» их»: Высоцкая заговорила о любимых вещах

Телеведущая призналась, что раз в год перебирает одежду в гардеробе, избавляясь от «балласта».

46-летняя Юлия Высоцкая подметила, что каждый человек сам составляет собственный базовый гардероб, в который входят практичные и комфортные вещи. Сама телеведущая считает, что в первую очередь это должна быть пусть простая, но красивая одежда — может быть, черный свитер под горло или белая футболка. Возлюбленная 82-летнего Андрея Кончаловского отдает предпочтение пиджакам, широким брюкам, объемным свитерам. В ее гардеробе есть место и для маленького черного платья.

Высоцкая в корне не согласна с утверждением, что в определенном возрасте представительницам прекрасного пола стоит отказаться от той или иной одежды. Юлия подметила: нет вещей «не по возрасту», есть вещи, которые не подходят тому или иному человеку. Телеведущая вполне может допустить, что женщина после 60 лет наденет мини-шорты, при условии если у нее хорошая фигура.

При этом знаменитость не советовала бы девушкам после 18 лет появляться на людях в школьной форме. По мнению актрисы, это выглядит смешно и нелепо. По словам Юлии, в ее гардеробе практически нет нелюбимых вещей. От любого «балласта» телеведущая старается избавляться раз в год, устраивая уборку в шкафу.

Возлюбленная Андрея Кончаловского уточнила, что зачастую она не может выкинуть или отдать какую-то любимую вещь, особенно если с ней связаны приятные воспоминания. Так, Высоцкая уже много лет носит дизайнерскую юбку в горошек. И не испытывает от этого никакого дискомфорта.