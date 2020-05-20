Без звездного лоска: Нюша показала себя с утра без макияжа и в ночной рубашке

Певица Нюша является одним из активных Instagram-пользователей, регулярно ведущих микроблог. У звезды почти пять миллионов подписчиков, которые ждут от своей любимицы интересного контента и общения. Девушка с удовольствием делится с ними не только профессиональными фото и видео, но и абсолютно обычными кадрами из повседневности.

В этот раз певица сделала утреннее селфи. Она предстала перед камерой в ночной рубашке и, естественно, без какого-либо макияжа и укладки. Разместила снимок звезда в Stories, не рискнув оставлять его в ленте своего Instagram.

В этой милой девушке в простой белой сорочке довольно сложно узнать яркую и эффектную певицу Нюшу. Но кто из нас с утра похож на себя? Кстати, это не первое «честное» селфи звезды. Некоторое время назад Нюша публиковала фото со своей дочкой Симбой. И мама, и малышка только проснулись, но певица на нем выглядит довольно свежей и эффектной.