«Вот это глазки!»: Хилькевич показала младшую дочку с пальцем в носу

Звезда сериала «Универ» на ТНТ Анна Хилькевич в браке с бизнесменом Артуром Волковым воспитывает двоих детей – четырехлетнюю Арианну и полуторагодовалую Машу. Девочки регулярно становятся участницами маминого микроблога в Instagram — Хилькевич снимает веселые видео с участием малышек. И дочурки всегда вызывают у поклонников звезды восторг и умиление.

На этот раз Хилькевич захотела посмеяться над младшей наследницей и опубликовала две фотографии с ней. На одной девочка невинно смотрит в кадр, а на другой – уже ковыряет в носу.

«Миленькая, говорите? А так?!» — подписала снимки мама.

Но ожидаемой реакции от поклонников актрисы не последовало. Подписчики не сразу поняли, в каком месте смеяться. Единственное, что отметили они, – это огромные глаза Машеньки, которые как две капли воды похожи на мамины.

«Вот это глазки», «Госпади эти глазки!», «Вот уж мамина копия», «Глазюки огонь!», «Какие красивые девчонки», «А так еще милеееее!», «Очень миленькая», «Аххахаха но все равно милая сладуська», — написали в комментариях.

Старшая дочка актрисы недавно насмешила подписчиков тем, что подыграла маме с папой, когда они ее посадили в собачий вольер. Хилькевич поделилась с поклонниками лайфхаком, что делать родителям на карантине.