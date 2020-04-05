«Люблю тебя до луны и обратно»: Хилькевич показала редкое фото с мамой

33-летняя Анна Хилькевич на личной страничке микроблога опубликовала редкое фото с мамой. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» поздравила родительницу с днем рождения. Знаменитость призналась, что в условиях самоизоляции ей очень хотелось сделать имениннице приятно. Девушка переживала, что ее мама расстроится из-за отсутствия праздника и гостей. Однако в результате все прошло на позитивной ноте. Татьяна Андреевна постаралась успокоить дочку, заверив, что этот день рождения показался ей самым расслабленным и приятным из всех.

«Так хотелось, чтобы у мамы ощущение праздника было, несмотря на особенные обстоятельства!! И знаете что?! Мама сказала, что это самый расслабленный и приятный день рождения. Так что, овны и немного тельцы, у которых праздник еще впереди — дорожка протоптана! Празднику быть», — добавила Анна.

Актриса заверила, что очень благодарна маме за любовь и тепло. Свою родительницу Хилькевич считает потрясающей бабушкой.

«Люблю тебя до луны и обратно!! И даже больше… Пошли на кухню, чайку попьем», — отметила Анна.

Напомним, что от мужа Артура актриса родила двух дочерей. У пары подрастает четырехлетняя Арианна. В августе 2018 года Анна подарила возлюбленному еще одну наследницу — Марию. Младшую дочь Хилькевич назвала в честь своего персонажа из сериала «Универ. Новая общага».