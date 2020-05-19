«Солнышко!»: Пугачева восхитилась подросшей модницей-дочкой Николаева и Проскуряковой

Игорь Николаев заставил многих волноваться, когда в апреле оказался в больнице. У артиста диагностировали пневмонию. Однако он быстро пошел на поправку. Вот уже два месяца певец находится на самоизоляции со своей семьей. Он успел отметить Пасху, открыть сезон шашлыков, а теперь придумал, как развлечь маленькую дочь Веронику. Девочка очень скучает по своей старшей сестре, которая живет в Майами.

Но так как до моря пока добраться возможности нет. Николаев нашел альтернативу. Он решил устроить для наследницы купание в бассейне, а для начала они сходили в сауну, которая есть у них на участке около дома. Певец запечатлел четырехлетнюю девочку, когда она спускалась по лестнице в халате и сандалях. «Какая красивая девочка спускается в сауну!» — восхитился Игорь Юрьевич. «Я даже с собой сумку взяла. Я тебе покажу, что я взяла — полотенце», — отметила Вероника.

Также артист продемонстрировал, как плавал в бассейне с дочкой. Девочка сняла халат и оказалась в цветном купальнике. Она ловко ныряла в домашнем водоеме. «Иллюзия океана в домашних условиях, или сбор в сауну — дело серьезное!» — написал Николаев.

Малышка вызвала восторг у подписчиков. «Солнышко!» — восхитилась Алла Пугачева. «Модница растет», — отметил Игорь Гуляев. «А какой заботливый и любящий отец!» — подчеркнула Ирина Салтыкова. «Очень красивая девочка, умничка! Папина радость!», «Как плавает», «Такая красивая с умными глазками и очень похожа на папу!», «Папина копия», — прокомментировали пост подписчики.