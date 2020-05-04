«Я в самолете, лечу в Майами»: маленькая дочь Игоря Николаева затосковала по старшей сестре

Вероника очень хочет съездить к Юлии в Америку.

Пандемия разлучила на время многие семьи, тяжелее всего сейчас приходится тем, чьи родные проживают в других странах. С такой ситуацией столкнулся Игорь Николаев, у которого старшая дочь Юлия живет в Майами. США сейчас занимает первую строчку в статистике заражения коронавирусом, поэтому надеяться на скорое открытие границ, увы, не приходится.

Старшей наследнице народного артиста уже 41 год и она, конечно же, спокойно может перенести разлуку с отцом. А вот младшая Вероника, которой 4 годика, сильно затосковала по сестренке. Степень этой печали смогли оценить подписчики Юлии Проскуряковой, супруги Игоря Николаева.

Применив инстаграм-маску с иллюминатором, девушка позволила своей дочке ощутить, будто она находится в салоне авиалайнера и направляется к своей сестре.

«Привет! Я в самолете лечу в Майами! И небо на меня хрустальное смотрит!» — мило пролопотала девочка.