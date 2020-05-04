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«Я в самолете, лечу в Майами»: маленькая дочь Игоря Николаева затосковала по старшей сестре

Вероника очень хочет съездить к Юлии в Америку.

«Я в самолете, лечу в Майами»: маленькая дочь Игоря Николаева затосковала по старшей сестре
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото Global look press.

Пандемия разлучила на время многие семьи, тяжелее всего сейчас приходится тем, чьи родные проживают в других странах. С такой ситуацией столкнулся Игорь Николаев, у которого старшая дочь Юлия живет в Майами. США сейчас занимает первую строчку в статистике заражения коронавирусом, поэтому надеяться на скорое открытие границ, увы, не приходится.

Старшей наследнице народного артиста уже 41 год и она, конечно же, спокойно может перенести разлуку с отцом. А вот младшая Вероника, которой 4 годика, сильно затосковала по сестренке. Степень этой печали смогли оценить подписчики Юлии Проскуряковой, супруги Игоря Николаева.

Применив инстаграм-маску с иллюминатором, девушка позволила своей дочке ощутить, будто она находится в салоне авиалайнера и направляется к своей сестре.

«Привет! Я в самолете лечу в Майами! И небо на меня хрустальное смотрит!» — мило пролопотала девочка.

Дочь Николаева. Фото
Дочь Николаева. Фото https://www.instagram.com/uliaveronika/

«Когда очень хочешь полететь в Майами в гости к сестренке Юле», — подписала видео в личном блоге Проскурякова.

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