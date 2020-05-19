Редкие кадры: Лера Кудрявцева показала, как выглядела во время беременности и кормления грудью

Лера Кудрявцева уже семь лет счастлива в браке с Игорем Макаровым. Долгое время она мечтала подарить молодому мужу ребенка. В августе 2018 году на свет появилась их дочь Мария. Свою беременность телеведущая скрывала до последнего. Она носила наряды свободного кроя, стараясь замаскировать интересное положение. Теперь звезда с радостью публикует фото с наследницей, которая унаследовала красоту матери.

Правда, некоторое время назад появлялись слухи, что якобы Лера рожала не сама, а с помощью суррогатной матери. Также много вопросов возникло, когда блондинка перед Новым годом удалила силикон из груди. Поклонники негодовали, как тогда телеведущая кормила дочку грудным молоком. Но в своей день рождения Кудрявцева поделилась сокровенными снимками. Она показала фото, на которых запечатлена беременной с округлившимся животом.

Также на кадрах видно, как она кормила грудью наследницу. Самыми умилительными оказались снимки, на которых Маша запечатлена во младенчестве.

Поклонники, друзья и знакомые поздравили Леру с 49-летием. Многие пожелали ей счастья и здоровья. Напомним, что ранее телеведущая признавалась, что ей было очень страшно рожать в столь зрелом возрасте. Вскоре после рождения дочери она снова забеременела, но у нее случился выкидыш. От первого брака у звезды есть взрослый сын Жан, который подарил ей внука Льва. Малышу 20 мая исполнится два года. Он старше дочери Кудрявцевой всего на три месяца.