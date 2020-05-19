«Красивая индианка»: Бородина отметилась в молочном купальнике и пляжном халате

Ксения Бородина несколько раз в год обычно ездит за границу. Однако этой весной планы многих звезд были нарушены из-за коронаивруса. Пришлось отметь запланированную поездку и телеведущей. Хотя в этом году она успела побывать в Венеции, Куршавеле и даже Таиланде. Однако уже около двух месяцев звезда сидит дома с семьей. Она покидает свой особняк только ради поездки на работу. Первое время девушка стойко держалась, но теперь впала в уныние.

Бородина опубликовала фото с отдыха. В кадре она позирует в молочном купальнике с высокой талией и ярком пляжном халате в индийском стиле. Наряд подчеркнул ее загорелую кожу и стройную фигуру. Телеведущая улыбалась, позируя со слоном.

«Смотрю на это фото и ощущение, что я этого слона в фотошопе приделала, хотя это реально фото. Тай 2020. И что делать-то этим летом???? Главный вопрос всех моих друзей, знакомых, подписчиков! Ответ я не знааааааююююююю! Я уже сама с ума схожу. Хочу сама понять, неужели мы потеряем это лето… у нас так редко оно… 2–3 месяца в году и с погодой не всегда везет. А потом опять сразу осень и дожди со снегом. Вы сейчас позитива от меня не ждите, его просто не знаю где брать. День сурка! Завтрак, обед, ужин и сон, сон, сон!!! Я так хочу в Турцию. Ох… нытик… ненавижу нытиков!!! И я им стала», — высказалась она.

Поклонники восхитились мамой двоих детей. Многие также поддержали Ксению. Как оказалось, по морю истосковались и подписчики телеведущей. «Очень красивая», «Фото огонь», «Ксения, вы очаровательны», «Красивая индианка», «Принцесса», «Тебе ли ныть», «У тебя лето круглый год», — прокомментировали пост подписчики.