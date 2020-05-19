«Просто бомба!»: Ивлеева сменила цвет волос на бирюзовый

Преданные фанаты Анастасии Ивлеевой недавно увидели любимицу брюнеткой: покорять Москву пять лет назад звезда Рунета приехала с темными волосами. И до настоящего времени какого оттенка только не было на ее голове! Причем каждое свое бьюти-преображение блогер транслировала миру.

На этот раз YouTube-блогер снова удивила поклонников, представ с бирюзовым цветом шевелюры. Весь образ Настюшки-опасность вызвал у многих ее фолловеров взрыв эмоций.

«Потрясающе выглядишь, Настя!», «Цвет супер», «Настя ты очень очень круто выглядишь», «Какой цвет!», «Ты очень крутая, все прически тебе подойдут, бомба», «А волосы кайф», «Почему ты становишься красивее с каждый секундой», «Лук крутой!», «Тебе очень идет этот цвет», «Тот самый человек, которому идет любая стрижка», «Сейчас Бузова перекрасится в голубой!» — можно прочитать под публикацией.

До преображения Ивлеева была блондинкой с розовым оттенком. Еще Интернет-звезда очень любит парики, в которые облачается для съемок смешных вайнов или фэшн-фотосессий.