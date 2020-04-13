«С челкой даже круче!»: Настя Ивлеева перевоплотилась в «гламурную Барби»

Настя Ивлеева полюбилась многим, когда стала ведущей шоу «Орел и Решка». Потом она оставила свою должность, и все силы бросила на развитие личного канала в YouTube. Даже в период самоизоляции девушка старается не давать своим поклонникам заскучать. Она то придумывает невероятные испытания для гостей передачи AgentShow, то устраивает общение со звездами в своем аккаунте Instagram. Так на днях девушка решила удивить подписчиков, отрезав себе челку в прямом эфире.

Поклонники с нетерпением ждали, когда Настя покажет результат своего преображения. На новом фото блогер предстала в образе гламурной Барби. Она позировала в голубых джинсах и пиджаке цвета фуксия. На ее шее красовался чокер. Но самое главное, ее волосы стали короче, а также появилась челка. Блонд с нежно-розовым оттенком освежил образ. Фанаты пришли в восторг от преображение звезды.

Многие осыпали Ивлееву комплиментами. Девушка редко выглядит женственно. Она сама признавалась, что чувствует себя немного мужественной среди большинство подруг. «Каре на ножке!», «Так идёт же!», «Вы решили с Бузовой на карантине подстричься? Очень идёт вам», «Кстати с челкой даже круче! Я рада, что ты ее сделала! Тебе идёт», «Реально получилась Барби», «Очень идёт и даже челка», «Ты просто бомбическая», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на днях рассталась с локонами Ольга Бузова. Певица и телеведущая устроила батл с Гусейном Гасановым. Один из заданием для звезды стало — подстричь волосы. Со слезами на глазах она обрезала локоны, сделав короткое каре. Телеведущая с трудом приняла свой новый образ.