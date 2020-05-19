Лучшие друзья или просто соседи?: Меган и Гарри подружились с похудевшей Адель

Внук королевы Елизаветы II Гарри и его супруга Меган Маркл уже почти два месяца живут в Америке. Они поселились в одном из престижных «звездных» районов Лос-Анджелеса, Беверли Хиллз, и уже неоднократно попали в объектив папарацци, хотя очень тщательно пытаются изображать простых людей.

И на днях таблоид DailyMail сообщил, что пара довольно сильно сблизилась со своей соседкой, певицей Адель. Поговаривают даже о том, что 32-летняя звезда сцены и 38-летняя супруга Гарри стали чуть ли не лучшими подругами. Адель живет в пяти минутах от дома экс-герцогов Сассекских и часто останавливается с ними поболтать или просто поздороваться, пишет издание.

Кроме того, звезда давала советы и рекомендации новоприбывшим соседям, которые позволили им быстрее адаптироваться на новом месте. Например, где лучше гулять, чтобы не быть узнанными, и какую школу для малыша Арчи выбрать.

Известно, что Адель знакома с Меган и Гарри с 2018 года. Они впервые встретились на благотворительном вечере, организованном в память о жертвах пожара в Гренфелл-тауэр в Лондоне.

Кстати, Адель совсем недавно отметила свой день рождения. Звезда опубликовала фото с праздника, которое приятно удивило многих поклонников певицы – не все сразу смогли узнать в стройной девушке своего кумира. Она очень сильно похудела.