«Сногсшибательная!»: Адель в мини-платье восхитила стройной фигурой своих поклонников

Знаменитая исполнительница в свой день рождения опубликовала редкое фото в Сети.

Известная певица Адель довольно редко радует поклонников в Сети фотографиями и видео. Но по случаю своего 32-го дня рождения артистка решила сделать исключение. Звезда предстала перед камерой в эффектном мини-платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги.

«Спасибо за прекрасный день рождения. Я надеюсь, что вы все остаетесь в безопасности и в здравии в это сумасшедшее время. Я хотела бы поблагодарить наших главных спасателей – медицинских работников, благодаря которым мы в безопасности!» — подписала под фото звезда.

Поклонники поспешили с поздравлениями и комплиментами певице. Они отметили, что Адель выглядит потрясающе.

«Сногсшибательная», «Ты выглядишь великолепно!», «Вааааауууу!», «Вы только посмотрите, как потрясающе она выглядит!», «Королева!» — написали некоторые фолловеры.

Знаменитая британская исполнительница похудела после развода с супругом на 45 килограммов. И буквально стала неузнаваема. Появившись на церемонии вручения «Оскар» в этом году, она многих коллег удивила своим новым внешним видом.