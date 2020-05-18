«Да пошли вы»: Лилли Вачовски набросилась на Илона Маска и Иванку Трамп

Одна из создательниц легендарного фильма «Матрица» внезапно обрушилась с критикой на изобретателя Илона Маска, а также на дочь президента США Иванку Трамп. Надо признать, что смелости Лилли Вачовски не занимать. А началось все с обычного поста в Twitter.

В минувшее воскресенье, 17 мая, Маск сделал пост в своем аккаунте в Twitter, где написал: «Выберите красную таблетку». Это прямая отсылка к фильму «Матрица», в котором Морфеус предлагал главному герою выбор, остаться в мире иллюзий выпив синее лекарство или же пробудиться и узнать правду, приняв красное. Но также это является отсылкой к переходу на сторону республиканцев и консерваторов.

Твитом изобретателя поделилась и дочь Дональда Трампа, но в итоге все это заметила Лилли Вачовски и написала буквально: «Да пошли вы оба». Не совсем понятно, чем была вызвана такая агрессивная реакция, однако Лилли смогла обернуть конфликт в свою пользу, в конечном итоге привлекая внимание к фонду, занимающемуся поддержкой ЛГБТ-сообщества.