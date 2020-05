Джоан Роулинг и Илон Маск поговорили о криптовалюте

Общение знаменитостей в соцсетях часто приносит много пользы для их подписчиков. Недавно создательница серии книг о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, сделала сообщение в своем аккаунте в Twitter о том, что не особо доверяет системе криптовалюты, так как не может полностью понять, как она работает. В комментариях тут же появились не только поклонники автора, но и изобретатель и глава компании Tesla, Илон Маск, который решил раскрыть пару секретов.

Мужчина заметил, что считает криптовалюту даже более надежной, чем обычные деньги, ведь банки зачастую создают большие объемы денежной массы. Также Маск раскрыл секрет своих накоплений в криптовалюте, хотя и слегка разочаровал этим своих фанатов, которые думали, что кумир ворочает целым состоянием. Как выяснилось, на счету Илона всего четверть биткоина, а при текущем курсе при мерно в 9 тысяч долларов за биткоин, глава Tesla не так уж и богат криптовалютой.

Pretty much, although massive currency issuance by govt central banks is making Bitcoin Internet 👻 money look solid by comparison

— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020