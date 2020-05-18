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Завтрак в зеленых тонах: Рудковская продолжает удивлять поклонников необычными фотографиями своего стола

Бизнесвумен смогла создать почти идеальную цветовую гамму.

Завтрак в зеленых тонах: Рудковская продолжает удивлять поклонников необычными фотографиями своего стола
Яна Рудковская. Фото: Кудрявцева Лариса / Архив "ЭГ"

Яна Рудковская не прекращает радоваться подписчиков фотографиями своего обеденного стола. Стоит отметить, что каждый день завтрак продюсера выглядит как отдельное произведение искусства, достойное занять обложку какого-нибудь модного журнала. На этот раз Рудковская вместе с командой своих дизайнеров смогла сотворить настоящее чудо в зеленых тонах: ветки недавно распустившейся вишни, которые срезали ради хорошего кадра, зеленая чашка с чаем, десерт макаронс — тоже в зеленой расцветке, и, конечно же, нарезанный киви.

«Нежный и очень необычный сегодня завтрак», — отметила Рудковская.

Комментаторы с восторгом приняли новую фотографию и в очередной раз похвалили безупречный вкус звезды, а кое-кто даже отметил, что завтрак получился в «фисташковых» тонах.

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