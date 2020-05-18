Завтрак в зеленых тонах: Рудковская продолжает удивлять поклонников необычными фотографиями своего стола

Яна Рудковская не прекращает радоваться подписчиков фотографиями своего обеденного стола. Стоит отметить, что каждый день завтрак продюсера выглядит как отдельное произведение искусства, достойное занять обложку какого-нибудь модного журнала. На этот раз Рудковская вместе с командой своих дизайнеров смогла сотворить настоящее чудо в зеленых тонах: ветки недавно распустившейся вишни, которые срезали ради хорошего кадра, зеленая чашка с чаем, десерт макаронс — тоже в зеленой расцветке, и, конечно же, нарезанный киви.

«Нежный и очень необычный сегодня завтрак», — отметила Рудковская.

Комментаторы с восторгом приняли новую фотографию и в очередной раз похвалили безупречный вкус звезды, а кое-кто даже отметил, что завтрак получился в «фисташковых» тонах.