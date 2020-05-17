Яна Рудковская вышла на улицу в пижаме известного бренда

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметились в Сети очередным вайном, на сей раз свой шуточный пост они посвятили коронавирусу.

На обнародованном видео супруги ведут диалог голосами мультипликационных героев «Винни-Пуха». Фигурист обвиняет жену в том, что она чихнула, а та отказывается. Тем не менее, спортсмен выдворяет свою благоверную вместе с вещами за дверь. А затем прыгает от счастья.

«Мечты сбываются!» — подписал он в Instagram ролик.

Видимо, таким образом супруги решили в очередной раз подогреть интерес к своей паре. Ведь совсем недавно в Сети ходили слухи о том, что Плющенко давно остыл к Рудковской и даже, якобы, завел даму сердца в Питере. Пара лишь посмеялась в ответ на эти разговоры. В любом случае, ролик не остался незамеченным среди фолловеров, хоть и получил далеко не исключительно положительные отзывы.

«Он прям свою реальную мечту осуществил, на мгновение, наверное, представил, как избавился», «Женя – огонь, а Яне и правда лучше быть за кадром… Не танцевать… Ни артистизм, ни кутюр не спасают… Ничто остальное…», «Очень нравится ваша семья, Сашу прямо люблю, такой мальчик», — прокомментировали пользователи Сети.

Примечательно, что на улицу Плющенко отправил супругу в пижаме известного бренда и тапочках. К домашнему костюму звезда подобрала куртку этой же марки в тон. Отметим, что совсем недавно такой вид на улицах города вызвал бы однозначную реакцию у людей – недоумение. Сегодня же модницы все чаще выбирают для выхода в свет и публичных мероприятий именно пижамные костюмы.