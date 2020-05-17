«Пухляш из Little Big»: Дмитрий Красилов попал в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Танцор очень быстро завоевал любовь зрителей со всего мира.

Танцор Дмитрий Красилов прославился на всю страну благодаря клипу Uno группы Little Big. Именно в этом видеоролике он приковал к себе взоры зрителей необычными движениями, за что получил доброе прозвище «пухляш из Little Big». Но покорить зрителей Европы на «Евровидении» не получилось из-за коронавируса, зато мужчина без проблем попал в рейтинг топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет от журнала Forbes.

Красилов расположился на второй строчке в категории «Искусство», перед ним лишь актер Никита Кукушкин с 16,6% голосов, а на третьей строчке композитор Соня Белоусова. Рейтинг составлялся по результатам голосования жителей России, причем поставить лайк любимому кандидату мог любой желающий. По словам представителей издания, борьба получилась напряженной.