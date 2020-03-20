«Это трэш»: «пухляш» из клипа Little Big стал гостем в программе Урганта

Прославившийся зажигательной хореографией под песню Uno танцор Дмитрий Красилов сообщил, что побывал на программе «Вечерний Ургант»

В своем микроблоге в Инстаграм Дмитрий Красилов, наиболее известный в Сети как пухляш из клипа Little Big, проанонсировал свое участие в программе «Вечерний Ургант». Он написал, что 20 марта запись выйдет в эфир:

«Ребятишки, это треш! Смотрите сегодня в 23.20 и все узнаете!!» — сообщил артист.

Подписчики Красилова обрадовались этой новости. Они наперебой стали поздравлять танцора, а также признаваться, что невероятно рады увидеть своего кумира на Первом канале.

«Мне жалко Бузову, ты ее затмишь и как она потом петь будет ,все ее фанаты к тебе уйдут..», «Пухляш, вперед!», «Вот это да. Все. Это популярность. Жди теперь подъема», «Посмотрим» — можно прочитать среди восторженных комментариев.

Дмитрий Красилов снялся в клипе UNO группы Little Big на подтанцовке. С этой песней музыканты должны были ехать на конкурс «Евровидение – 2020» в Роттердам. Однако, несколько дней назад организаторы отменили шоу из-за коронавируса. Теперь участникам предстоит подготовить новую композицию для выступления в следующем году.