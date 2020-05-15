«А кудрявый-то какой!»: Газманов поделился редкими архивными фото

Известный музыкант Олег Газманов полвека посвятил российской сцене. За это время у него появилась целая армия поклонников, которые знают наизусть все его хиты, посещают его концерты, скупают альбомы. И только самые преданные, пожалуй, помнят, каким был кумир в 90-е годы. И Газманов удивил добрую половину фолловеров в своем Instagram-аккаунте, когда разместил несколько редких архивных фотографий того времени. Так он поздравил с днем рождения композитора Александра Матецкого.

«Раскопал» наши фото из Монте-Карло, где я в 1992г. пел и с твоей поддержкой получил награду The World Music Awords! Уверен, что тебя «улыбнет» , когда вспомнишь, как мы добирались в Монако перекладными через Марсель и, как я покупал новые штаны и встретился в магазине с Клифом Ричардом!» — подписал кадры Газманов.

На них 41-летний улыбчивый Газманов предстал с пышной густой и кудрявой шевелюрой. Очаровательный брюнет на снимках восхитил некоторых из подписчиков – они поспешили поблагодарить любимого артиста за такие ценные кадры.

«Ой, а кудрявый-то какой!», «Кадры прямо исторические, сколько времени прошло!», «Фото такие редкие… Спасибо, что поделились с нами!», «Как молоды мы были», «Шикарные фото», «Уау, красавчик» — написали люди в комментариях.

Сегодня в самоизоляции 68-летний Газманов не перестает работать. Он написал песню и посвятил ее отечественным медикам, которые борются за жизни людей в период пандемии коронавируса. Исполнили ее вместе с Газмановым Максим Галкин, Игорь Николаев, Александр Буйнов и многие другие звезды.