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Звездный гость

Газманов, Галкин и Николаев записали трогательный клип в поддержку врачей

В создании ролика также приняли участие другие российские звезды.

Газманов, Галкин и Николаев записали трогательный клип в поддержку врачей
Олег Газманов. Фото Global look press.

Олег Газманов написал трогательную песню о российских врачах, спасающих жизни людей в период пандемии. А многочисленные российские звезды исполнили ее. Ролик в поддержку медиков артисты и публичные личности сняли прямо в собственных квартирах.

«Записали замечательную песню нашего талантливого друга Олега Газманова, здесь не только его слова и музыка, но и идея вместе спеть эту песню и посвятить ее всем, кто работает на скорой. Поздравляем всех работников скорой помощи с их днем! Ребята, спасибо вам! Здоровья! Вы на передовой всегда, а сейчас особенно! Мысленно с вами!» — прокомментировал инициативу Максим Галкин.

В клипе можно увидеть не только автора идеи Олега Газманова, но и его сына Родиона, Александра Буйнова, Михаила Галустяна, Игоря Николаева, Екатерину Андрееву, Валерия Сюткина, Эмина, а также других звезд.

Напомним, согласно указу президента Владимира Путина, 28 апреля теперь считается профессиональным праздником скорой помощи.

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