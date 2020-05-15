Стало известно, почему о болезни Заворотнюк доложили Владимиру Путину

В минувший четверг, 14 мая, о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк заговорили на федеральном уровне. Причем информация дошла аж до президента. Биолог Александр Макаров доложил Владимиру Путину о состоянии здоровья звезды. Разумеется, подобное внимание к проблеме вызывает уважение, но также появляются и вопросы, почему о Заворотнюк сообщили именно сейчас и для чего эта информация именно президенту, а, например, не министру здравоохранения?

Адвокат Александр Добровинский постарался разъяснить ситуацию и дал комментарий журналистам издания Nation News. По словам эксперта, прежде всего это сделано, чтобы показать максимальную прозрачность и отсутствие секретов в лечении артистки. А также это может подарить надежду и другим людям. Все должны знать, что ученые не перестают работать над поиском эффективного лекарства.

«Количество сумасшедших, которые существуют в интернете, огромно, и публичность в этом плане полезна», — добавил адвокат.

Стоит отметить, что точный диагноз актрисы, вероятнее всего, раскрыли с разрешения родственников Заворотнюк, в противном случае такой поступок был бы нарушением этических норм.