«Что же теперь делать?»: дочь Заворотнюк сообщила о дефекте на своем лице

В своем микроблоге в Instagram Анна Заворотнюк часто общается в Сети с подписчиками. Темы она выбирает самые разные – от сериалов и книг, до личных моментов. На этот раз девушка сообщила поклонникам, что обнаружила на своем лице «существенный дефект».

«Оказывается ямочки на щеках — «это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы». Представляете?! Что же теперь делать?» — с юмором сообщила звездная наследница.

Заворотнюк призналась, что ее ямочки ей очень нравятся, и она даже не представляет себя без них. Она поинтересовалась у своих фолловеров, как они относятся к такому «дефекту».

«Для меня ямочки это украшения, как говорят ангел поцеловал. Очень красиво и мило», «Ямочки, очень очаровательно смотрятся, на красивом личике», «Мне они всегда нравились, ну у меня их нет», «Они как мне кажется украшают лицо человека!! Аня,тебя они очень идут!!», «Ямочки добавляют красоту личику», — написали некоторые поклонники.

Не так давно девушка восхитила своей необыкновенной красотой фанатов, представ в образе лесной феи. Она облачилась в зеленое платье в горох, а голову украсила красивым венком из полевых цветов.