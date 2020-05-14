Цвета пыльной розы: Рудковская показала завтрак в любимых оттенках

Ежедневная утренняя традиция светской львицы Яны Рудковской очень давно и прочно связана с завтраками. Причем именитый продюсер стремится не столько приступить к приему пищи, сколько поделиться ее видами со своими подписчиками в Сети. Накануне Рудковская показала «шедевральный» и самый изысканный завтрак — в средиземноморском стиле.

«Один из лучших в моей истории», — призналась блогер.

На этот раз ее стол оказался не менее роскошным. Супруга Евгения Плющенко использовала в сервировке старинное столовое серебро, которому более полутора веков.

«Сегодня завтрак в моем любимом цвета — antique rose», — подписала под фото Рудковская.

Оказалось, что светская львица предпочитает оттенок «пыльная роза». И выдержано в этом цвете было буквально все на столе — сладкие десерты, чашки и блюда, а также неизменный атрибут завтраков Рудковской — цветы. Поклонники натюрморт оценили.