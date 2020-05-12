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«Надеюсь, эта версия «Титаника» зайдет»: Яна Рудковская перевоплотилась в Кейт Уинслет

Продюсер засветилась в Сети с очередным видеороликом.

«Надеюсь, эта версия «Титаника» зайдет»: Яна Рудковская перевоплотилась в Кейт Уинслет
Яна Рудковская. Фото Global look press.

Яна Рудковская вошла во вкус, попробовав себя в роли видеоблогера. Ее короткие ролики с мужем Евгением Плющенко, которые она стала снимать во время самоизоляции, нравятся не всем, но равнодушными людей точно не оставляют. Множество комментариев (самого разного характера) и лайков – прямое тому подтверждение.

Опытный продюсер, конечно же, воспользовалась этим для раскрутки своего блога.

«Снимаю много видосов для вас, чтобы вы остались в моем аккаунте», — прямо заявила она.

После перевоплощения в Мальвину, Яна решила примерить новую маску. На сей раз Рудковская изобразила Кейт Уинслет в роли Роуз из легендарного фильма Джеймса Кэмерона. Евгений Плющенко изобразил ее возлюбленного – Джека Доусона, которого сыграл Леонардо Ди Каприо.

 «Надеюсь, эта версия «Титаника» вам зайдет тоже», — прокомментировала Рудковская.

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