Ксения Собчак призналась, что ее мама лечилась в Коммунарке

Ксения Собчак не любит выходить на откровения, но иногда журналистам все же удается разговорить звезду. Во время недавнего прямого эфира с Лизой Песковой по поводу заболевания коронавирусом ее отца, телеведущая рассказала и о своей проблеме. Мама Ксении, Людмила Нарусова, также недавно лечилась от тяжелой пневмонии и не где-нибудь, а в Коммунарке, сообщает «Комсомольская правда».

Лиза Пескова призвала всех своих подписчиков и поклонников не игнорировать здоровье и относиться к болезни серьезно. По словам девушки, когда подобное несчастье происходит с близкими людьми, это всегда выбивает из колеи. Меняется даже взгляд на проблему. Лиза отметила, что уж сейчас-то наверняка изменят свое мнение люди, которые считают, что никакого коронавируса нет и это лишь заговор.

Напомним, еще в конце марта стало известно, что мама Ксении Собчак находится в больнице с диагнозом «вирусная пневмония». Тест на коронавирус показал отрицательный результат.